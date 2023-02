Atp Rotterdam 2023 | Sinner regola in due set Griekspoor e vola in finale contro Medvedev

(Di sabato 18 febbraio 2023) Termina 7-5 7-6 (5) il match tra Jannike Tallon, partita valida per le semifinali dell’Atp 500 di. Ottima vittoria per, dunque, che permette all’azzurro di ottenere la qualificazione alladel torneo olandese. La cronaca Nel primo setinizia molto concentrato, commettendo pochi errori e mostrando una certa solidità da fondo.al contrario è piuttosto contratto, commettendo diversi errori nello scambio e mettendo poche prime in campo. Nonostante ciò l’azzurro è bravo a mantenere il proprio servizio, senza concedere palle break all’avversario per buona parte del set. Il momento decisivo del primo parziale arriva agli sgoccioli, nel corso del dodicesimo gioco, conche ...

(Paesi Bassi) - Jannik Sinner raggiunge la finale dell'"ABN AMRO Open" ,500 da 2.224.460 euro che si svolge sul duro indoor delAhoy. Il talento altoatesino, dopo aver battuto Bonzi, il leader del seeding Tsitsipas e Wawrinka, si ripete con 'l'idolo di casa',...Jannik Sinner non vuole più fermarsi. Dopo il trionfo a Montpellier infatti, l'altoatesino adesso ha la possibilità di ripetersi ain un torneo500. L'azzurro ha battuto in semifinale il padrone di casa Tallon Griekspoor 7 - 5, 7 e domani si giocherà la finale del torneo contro il russo Medvedev., il match ...

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Jannik Sinner è in finale nel torneo Atp 500 di Rotterdam. In semifinale ha battuto l'olandese Tallon Griekspoor, n.61 del ranking in due set con il punteggio di 7-5, 7-6(7/5) ...Un’altra buona prova dell’azzurro, che in semifinale in Olanda si sbarazza del numero 61 del mondo in due set e per il titolo trova il russo (che conduce 4-0 nei precedenti) ...