ATP Rotterdam 2023 | Jannik Sinner alza il livello quando serve | batte un coriaceo Griekspoor e vola in finale!

(Di sabato 18 febbraio 2023)è in finale del torneo ATP 500 di. 32 anni dopo Omar Camporese (che batté Ivan Lendl nel punto più alto della sua carriera), un italiano torna nell’ultimo atto dell’evento di scena all’Ahoy. Battuto il padrone di casa Talloncon il punteggio di 7-5 7-6(5); ora la sfida sarà quella con Daniil Medvedev. Il russo si è liberato con un rotondo 6-1 6-2 del bulgaro Grigor Dimitrov e cerca anch’egli la prima affermazione in terra olandese. Sebbene nella prima parte del set d’apertura non ci siano break, è da rimarcare come, nei primi due turni di battuta di, dia fastidio, salendo in uno sullo 0-15 e nell’altro sullo 0-30., però, è molto incisivo al servizio per togliere qualunque tipo di speranza al suo avversario. In ...

I due non si erano mai incontrati e in effetti l'allievo di Vagnozzi e Cahill ha avuto più di una difficoltà a leggere il servizio del prossimo numero 40 al mondo, che proprio aha ...Inarrestabile, Jannik. Dopo quelli di Benjamin Bonzi, Stefanos Tsitsipas e Stan Wawrinka l'azzurro si prende anche lo scalpo dell'olandese Tallon Griekspoor nell'500 die conquista la nona finale in carriera, issandosi al settimo posto all - time tra i tennisti italiani (raggiungendo Andrea Gaudenzi e Filippo Volandri), e - indipendentemente dal ...

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Jannik Sinner è in finale nel torneo Atp 500 di Rotterdam. In semifinale ha battuto l'olandese Tallon Griekspoor, n.61 del ranking in due set con il punteggio di 7-5, 7-6(7/5) ...Sia per Sinner che per il russo si tratta della prima finale raggiunta nell'ATP 500 di Rotterdam. Nei quattro precedenti incroci tra i due giocatori ad avere la meglio è stato sempre l'ex numero 1 del ...