(Di sabato 18 febbraio 2023) In chiave italiana la giornata dell’ATP 500 diè segnata, inevitabilmente, da un grande Jannik. Il volo dell’altoatesino continua dopo che anche lo svizzero Stan Wawrinka è stato costretto a cedere in un’ora e 12 minuti. Quella di domani sarà la primadell’anno per il numero 1 d’Italia. Peril prossimo avversario sarà Tallon. Particolare il suo percorso, così come particolare è la situazione che si è venuta a creare con due wild card olandesi a giocarsi un posto nel penultimo atto. Basta un break sia nel primo che nel secondo set e il ventiseienne di Haarlem va a giocarsi forse la partita più importante in carriera: 6-4 6-4 su Gijs Brouwer. ATP: il ciclone Janniksi abbatte su Stan ...

Neanche il tempo di battere Wawrinka e Jannik Sinner già pensa alla semifinale del torneo500 di. Il tennista azzurro, più determinato che mai, ha così parlato del match che lo vedrà opposto all'olandese Grikespoor: "Non lo conosco bene, ma sarà sicuramente un match molto ...Danilo Gori IL TABELLONE DELL'500 DIIl tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone femminile US Open 2022

ATP Rotterdam: Medvedev strapazza Auger-Aliassime e approda in semifinale contro Dimitrov che annulla due match point a De Minaur Ubitennis

ATP Rotterdam 2023: a Sinner toccherà Griekspoor, Medvedev-Dimitrov l'altra semifinale OA Sport

Il montepremi ed il prize money del torneo ATP 500 di Rotterdam 2023, evento in programma dal 13 al 19 febbraio nella città olandese. Stefanos Tsitsipas torna in campo dopo la finale persa agli Austra ...Jannik Sinner ha ottenuto con autorevolezza la qualificazione alle semifinali del torneo ATP 500 di Rotterdam. Battuto in maniera davvero netta Stan Wawrinka: lo svizzero, tre volte vincitore Slam, de ...