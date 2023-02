Atp Rio de Janeiro 2023 | tabellone di qualificazione | Cecchinato cerca il main draw

(Di sabato 18 febbraio 2023) Marcoè l’unico azzurro al via nelle qualificazioni del ricco ATP 500 di Rio de, un torneo che garantisce tanti punti e quindi da sfruttare. Il siciliano arriva a questo appuntamento dopo un paio di settimane sfortunate, prima con il ritiro durante gli ottavi di finale a Cordoba e poi con il forfait a Buenos Aires. Il suo esordio in Brasile sarà contro il cileno Tabilo, giocatore potente ma decisamente alla portata del nostro sulla terra rossa. Eventualmente nel turno decisivo ci sarebbe un altro match in cui Marco partirebbe favorito, contro uno tra Kovalik e l’altro cileno Barrios Vera. LO SPOT (2)vs (ALT) Tabilo Barrios Vera vs (7) Kovalik SportFace.

