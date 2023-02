ATP Marsiglia | tabellone qualificazioni | Brancaccio prima testa di serie

(Di sabato 18 febbraio 2023) È stato pubblicato ildiall’ATP 250 di Marisiglia, con Raulpresente comedinumero 1. Tra sé e il main draw, che sarebbe il secondo della carriera e il primo sul cemento, ci sono due ostacoli da superare: il primo porta il nome dello statunitense Emilio Nava, il secondo (in caso di successo all’esordio) verrà fuori dal vincente della sfida tra l’olandese Gijs Brower e la wildcard francese Sascha Gueymard Wayenburg. ATP 250PRIMO TURNO (1)vs Nava (WC) Gueymard Wayenurg vs (5) Brouwer (2) Klein vs (WC) Chidekh Piros vs (6) Guinard (3) Misolic vs Coppejans Gerasimov vs (8) Lokoli (4) Grenier vs Bellier Ritschard vs (7) Marozsan ...

MONTEPREMI ATP 250 MARSIGLIA 2023 PRIMO TURNO - 7.585 (0 punti) SECONDO TURNO - 12.420 (20 punti) QUARTI DI FINALE - 21.385 (45 punti) SEMIFINALE - 36.905 (90 punti) FINALISTA - 62.770 (150 punti)

