(Di sabato 18 febbraio 2023) Si è tenuto da poco il sorteggio delprincipale relativo all’ATP 250 di, noto anche come Open 13. In Provenza si chiude la fase dei tornei indoor europeidi far rotta verso Dubai e poi gli States, almeno per quel che concerne chi ha scelto questi eventi in luogo della Gira Sudamericana. Dopo unadi rinunce per le più disparate ragioni (di Rune quella più pesante), numero 1 del seeding è il polacco Hubert, al quale tocca unche potrebbe vederlo contro il belga David Goffin a livello di quarti di finale. Di nomi fascinosi se ne trovano all’interno della parte alta, compreso Grigor Dimitrov: il bulgaro è anche in buona forma, considerata la semifinale (almeno) a Rotterdam. ATP Doha, sorteggiato il ...

TABELLONE2023 PRIMO TURNO (1) Hurkacz bye Rinderknech vs Riedi M. Ymer vs Albot (Q) vs (6) Goffin (4) Dimitrov bye E. Ymer vs (Q) Bublik vs Krajinovic Barrere vs (8) Huesler (5) Cressy ...Niente250 diper Holger Rune. Il tennista norvegese, uscito infortunato dal match a Rotterdam contro Brouwer, salterà il torneo in Francia per un problema al polso. Queste le parole al sito ...

ATP Marsiglia 2023, Holger Rune rinuncia per il problema al polso OA Sport

Forfait di Rune dall'ATP 250 di Marsiglia: "Il polso ha bisogno di ... TennisItaliano.it

Rune infortunato, si cancella da Marsiglia: il messaggio SuperTennis

ATP Marsiglia 2023: il tabellone. Strade note per Jannik Sinner, Hurkacz prima testa di serie OA Sport

ATP Rotterdam: Rune si ritira per un problema al polso destro. Salterà anche Marsiglia Ubitennis

Si è tenuto da poco il sorteggio del tabellone principale relativo all’ATP 250 di Marsiglia, noto anche come Open 13. In Provenza si chiude la fase dei tornei indoor europei prima di far rotta verso ...Il tabellone principale dell'ATP 250 di Marsiglia 2023, in programma nella città transalpina dal 20 al 26 febbraio.