Atp Marsiglia 2023 con Jannik Sinner | montepremi e prize money

(Di sabato 18 febbraio 2023) Iled ildel torneo ATP 250 di, evento in programma dal 20 al 26 febbraio nella città francese. Il polacco Hubert Hurkacz guida il seeding, seguito dal nostroal suo terzo torneo consecutivo in queste condizioni di veloce indoor. Tanti motivi d’interesse per il torneo transalpino, compresi i giovani talenti di casa. Arthur Fils potrebbe dare vita ad un’altra sfida contro l’azzurro al secondo turno, ma è presente anche la wild card Van Assche. COPERTURA TV TABELLONE Iltotale del torneo è di €707,510, con il vincitore che si aggiudicherà anche 250 punti molto utili per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ...

Proprio per questo motivo, non c'è da stupirsi se il suo nome è stato tra quelli sorteggiati per la compilazione del tabellone dell'250 diche prenderà il via lunedì 20 febbraio. Dunque ...Tabelloni Dopo Montpellier e Rotterdam, anche. Jannik Sinner alla vigilia della lunghissima trasferta nordamericana '1000' di Indian Wells e Miami disputerà il terzo torneo consecutivo indoor . Dove praticamente ha dimostrato di essere ...

