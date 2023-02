ATP Doha 2023 | sorteggiato il tabellone | Sonego parte con Murray

(Di sabato 18 febbraio 2023)ildi, torneo 25o che vede ai nastri dinza giocatori di spessore. Andrey Rublev sarà la prima testa di serie del, seguito a ruota da Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev ed Alexander Zverev: i quattro sono già al secondo turno, potendo usufruire di un bye. Un solo italiano in, ed è Lorenzo. Il ragazzo di Torino ha avuto un sorteggio alquanto complicato: di fronte a lui si staglia l’ombra tignosissima di Andy, che ha avuto accesso nel torneo grazie ad una wild card. Ci si aspetta un incontro equilibrato e tiratissimo, chi trionferà tra i due incrocerà le armi con Zverev. Debutto che non si preannuncia semplice anche per Rublev, poiché di fronte avrà uno tra Quentin Halys e Tallon ...

TABELLONE2023 PRIMO TURNO (1) Rublev bye Griekspoor vs Halys Lehecka vs (Q) Ruusuvuori vs (6) Evans (4) Zverev bye Sonego vs Murray Draper vs (Q) Ivashka vs (8) Van De Zandschulp (5) ......azzurri nelle qualificazioni dei torneie WTA: Marco Cecchinato affronta il cileno Alejandro Tabilo a Rio de Janeiro, mentre Matteo Arnaldi e Francesco Passaro sono impegnati in quel di...

