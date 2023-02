Atp Buenos Aires 2023 | programma | orari e ordine di gioco semifinali sabato 18 febbraio

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ilcon glie l’didelledi18al torneo Atp di. Alle ore 20 italiane si parte con lazione odierna che prevede le due, una dopo l’altra, del torneo argentino sulla terra rossa in cui purtroppo Musetti è stato eliminato. Ci sarà da divertirsi nella serata italiana, di seguito ecco glie gli incontri che si disputeranno quest’oggi. COURT GUILLERMO VILAS non prima delle ore 20 (Q) Varillas vs (2) Norrie non prima delle ore 22 Alcaraz o Lajovic vs Zapata Miralles o Cerundolo F. SportFace.

... "Non vedevo l'ora di giocare con Tsitsipas" Musetti: "Terra battuta, le sensazioni migliori" IL TABELLONE DELL'500 DI ROTTERDAM IL TABELLONE DELL'250 DIAIRES Il tabellone maschile US ...Stop al match tra Norrie ed Etcheverry al torneodiAires 2023. La pioggia arriva minacciosa sul torneo in terra battuta in Argentina ed è inevitabile fermare il match dopo il primo set che si è chiuso 7 - 5 per l'argentino. La ...

LIVE Musetti-Varillas 4-6 2-3, ATP Buenos Aires 2023 in DIRETTA: peruviano in vantaggio di un set e un break OA Sport

ATP Buenos Aires: Musetti esordio tranquillo, batte Cachin e ai quarti trova Varillas Ubitennis

ATP 500 Rotterdam e ATP 250 Buenos Aires e Delray Beach: I risultati con il dettaglio dei Quarti di FInale. In campo ... LiveTennis.it

Riecco Alcaraz! Guarda la sua prima vittoria del 2023 contro Djere La Gazzetta dello Sport

ATP Buenos Aires: gran rientro di Alcaraz, soffre il giusto contro Djere. Norrie rischia, in gran spolvero Lajovic Ubitennis

Finisce ai quarti di finale l’esperienza di Lorenzo Musetti al torneo ATP di Buenos Aires. Una partita storta, nata male e finita peggio per l’allievo di Simone Tartarini, che si fa sopraffare dal per ...Lorenzo Musetti esce sconfitto dai quarti di finale del torneo ATP 250 di Buenos Aires. 6-4 6-4 per il peruviano Juan Pablo Varillas, numero 101 del ranking, che ha messo in campo una grinta e una pre ...