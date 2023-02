Atp Buenos Aires 2023 | Musetti fuori ai quarti | sorpreso da un Varillas in stato di grazia

(Di sabato 18 febbraio 2023) Lorenzoviene eliminato aidi finale del torneo Atp dida un Juan Pabloindie per la prima volta in semifinale nel circuito maggiore con venti posizioni nel ranking conquistate. Il qualificato peruviano in un’ora e quarantacinque minuti, dopo un lungo posticipo per pioggia, batte con un doppio 6-4 6-4 l’azzurro incappato in una prestazione assai opaca. Primo set consubito in partita eche fa fatica a trovare gli appoggi e le misure sia con il dritto che con il rovescio. Tanti errori per il numero 2 italiano che si trova davanti la miglior versione stagionale del tennista peruviano numero 101 del mondo. ...

... "Non vedevo l'ora di giocare con Tsitsipas" Musetti: "Terra battuta, le sensazioni migliori" IL TABELLONE DELL'500 DI ROTTERDAM IL TABELLONE DELL'250 DIAIRES Il tabellone maschile US ...Stop al match tra Norrie ed Etcheverry al torneodiAires 2023. La pioggia arriva minacciosa sul torneo in terra battuta in Argentina ed è inevitabile fermare il match dopo il primo set che si è chiuso 7 - 5 per l'argentino. La ...

LIVE Musetti-Varillas 4-6 2-3, ATP Buenos Aires 2023 in DIRETTA: peruviano in vantaggio di un set e un break OA Sport

ATP Buenos Aires: Musetti esordio tranquillo, batte Cachin e ai quarti trova Varillas Ubitennis

ATP 500 Rotterdam e ATP 250 Buenos Aires e Delray Beach: I risultati con il dettaglio dei Quarti di FInale. In campo ... LiveTennis.it

Riecco Alcaraz! Guarda la sua prima vittoria del 2023 contro Djere La Gazzetta dello Sport

ATP Buenos Aires: gran rientro di Alcaraz, soffre il giusto contro Djere. Norrie rischia, in gran spolvero Lajovic Ubitennis

“Credo che sia stata una partita molto complicata. (Tennis World Italia) Il live e la diretta testuale di Musetti-Cachin, incontro valevole per il secondo turno dell’Atp 250 di Buenos Aires 2023, in ...È stato ufficialmente pubblicato il programma di venerdì 17 febbraio per quanto concerne l'ATP 250 di Buenos Aires, con la capitale argentina che si appresta ad assistere agli incontri di quarti di ...