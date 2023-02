Atletica | Mattia Furlani non decolla ai Campionati Italiani | battuto da Randazzo e Mantenuto | misura modesta

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023)era uno degli uomini più atteso della prima giornata aiIndoor dileggera, ma il fuoriclasse laziale non è riuscito a illuminare la scena al PalaIndoor di Ancona. Il Campione d’Europa Under 18 di salto in lungo cercava non soltanto la vittoria, ma anche ladi rilievo e il primo volo stagionale oltre gli otto metri. Purtroppo il fresco 18enne non è riuscito in nessuno dei due intenti della vigilia: l’azzurro è soltanto terzo con lapoco rilevante di 7.50 metri. Il primatista europeo under 20, capace di timbrare un eccellente 7.99 a Stoccolma poche settimane fa, ha aperto la gara con due nulli e poi ha siglato un 7.50, utile per rientrare tra i migliori otto e avere altri tre balzi a disposizione. A quel punto si ...