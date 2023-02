Atletica | la batteria e gli avversari di Marcell Jacobs ai Campionati Italiani | rimandata la sfida a Ceccarelli Le corsie

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023)sarà il grande protagonista della seconda giornata aiIndoor dileggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri illuminerà la scena domenica 19 febbraio al PalaIndoor di Ancona, dove dovrà riscattare la sconfitta rimediata mercoledì sera a Lievin e dove cercherà un riscontro cronometrico di rilievo dopo il doppio 6.57 di inizio stagione. Il velocista lombardo insegue risposte importanti in vista degli Europei Indoor, che andranno in scena a Istanbul (Turchia) dal 2 al 5 marzo.è stato inserito nella terza delle tre batterie e dunque si presenterà in corsia 5 alle ore 16.50: i primi due classificati di ognie i due migliori tempi di ripescaggio si qualificano alla finale, in programma alle ...