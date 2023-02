Atletica | Jacob Kiplimo vince i Mondiali Cross Battuti Aregawi e Cheptegei

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023)ha vinto i2023 di corsa campestre andati in scena a Bathurst (Australia). L’ugandese si è imposto con il tempo di 29.17 grazie a un attacco micidiale piazzato nel corso dell’ultimo dei cinque giri in programma sui saliscendi di Mount Panorama (10 km complessivi). Il Campione del Mondo e primatista mondiale di mezza maratona ha lasciato sul posto l’etiope Berihu, recordman mondiale dei 5 km e medaglia d’argento con il tempo di 29:26. Terzo posto per l’altro ugandese Joshua(29:37), che non è riuscito a difendere il titolo iridato conquistato quattro anni fa ad Aarhus. Il Campione Olimpico dei 5000 metri e due volte Campione del Mondo sui 10.000 metri si è dovuto accontentare del terzo gradino del podio, precedendo in volata il keniano Geoffrey Kawroror, già due ...