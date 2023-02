Atletica Indoor | Bruni sigla il record italiano nell’asta | “A chi mi non ha voltato le spalle”

Aspettando Marcell Jacobs, domenica in gara nei 60 e con sullo sfondo gli Europei di Istanbul del 2 - 5 marzo, la copertina della prima giornata degli Assolutidi Ancona spetta a Roberta Bruni che, con 4.62, dopo dieci anni e un giorno (Ancona, 17 febbraio 2013), migliora il proprio primato italiano dell'asta al coperto di due centimetri. La 29enne ...Dopo il sontuoso 7.54 della batteria, Paolo Dal Molin ha invece rinunciato alla finale in vista degli Europeidi Istanbul. Tra le donne, Nicla Mosetti (Bracco) ha la meglio al ...

Calendario Campionati Italiani atletica oggi: orari sabato 18 febbraio, programma, tv, streaming OA Sport

Atletica: ecco gli Assoluti indoor ad Ancona,subito 11 finali Agenzia ANSA

Atletica, campionati italiani indoor 2023: dove vederli in tv e in streaming Today.it

Atletica leggera, Barontini guida la pattuglia marchigiana agli Assoluti italiani indoor picenotime.it

Atletica, calendario Campionati Italiani indoor 2023: orari, programma, tv, streaming OA Sport

Al PalaIndoor di Ancona è andata in scena la prima giornata dei Campionati Italiani Indoor 2023 di atletica leggera. Sabato avaro di grandi squilli prestazionali, ad eccezione del record italiano indo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...