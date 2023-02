Atletica | Assoluti indoor 2023 Elena Vallortigara | Larissa Iapichino e Mattia Furlani infiammano la prima giornata ad Ancona

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) E’ unagrandi firme quella in programma oggi ai Campionati Italianiindoro di. Si assegnano undici titoli e in molte gare regna l’incertezza con un livello piuttosto alto, in attesa del lampo di Marcell Jacobs. Nei 60 ostacoli donne gara di buon livello, anche se i tempi finora non sono stati straordinari. Veronica Besana e Giulia Guarriello si sono giocate il titolo under 23 a tempi di record e oggi punteranno ancora ad essere protagoniste ma dovranno fare i conti con Luminosa Bogliolo che ancora non sembra aver trovato la migliore condizione. Tra le potenziali protagoniste Elisa Di Lazzaro, anche le non al meglio, Giada Carmassi,Carraro e Nicla Mosetti. Nei 60 ostacoli uomini l’incognita si chiama Paolo Dal Molin che è apparso in buona condizione a Berlino dopo ...