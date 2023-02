Aston Villa - Arsenal 2 - 4 | gol e highlights

Gli highlights della vittoria per 4 - 2 dell'Arsenal sull'nella 24esima giornata di Premier League: Saka risponde a Watkins, Zinchenko ...City -3 - 1 CALCIO - LA LIGA 14:00 Getafe - Rayo Vallecano 1 - 1 16:15 Celta - A. Madrid 0 - 1 18:30 Valladolid - Osasuna 0 - 0 21:00 Villarreal - Barcellona 0 - 1 CALCIO - BUNDESLIGA 15:...

Abraham Aston Villa un possibile incrocio di mercato in estate RomaNews

Roma news giornata giallorossa in un unico pezzo RomaNews

Roma, Tammy Abraham in estate può tornare in Premier League: si muove l'Aston Villa TUTTO mercato WEB

UFFICIALE: i proprietari dell'Aston Villa acquistano il 46% del Vitoria Guimaraes Calciomercato.com

Ancora una sconfitta per il Chelsea, in campo il LIverpool. Il quadro della 24/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE) (ANSA) ...L'Arsenal ha riconquistato il primo posto in Premier League vincendo in casa dell'Aston Villa (4-2, dopo essere stato due volte in svantaggio), mentre il Manchester City è stato fermato sull'1-1 dal N ...