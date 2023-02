Asse per Roma tra Rocca e Gualtieri | “Recuperare il ritardo per il Giubileo”

Leggi su iltempo

(Di sabato 18 febbraio 2023) Un'intervista a Tgcom 24 è l'occasione, per Francesco, neo eletto Presidente della Regione Lazio, di analizzare i principali dossier sul tavolo una volta che avrà preso il timone del Palazzo di via Colombo. E, soprattutto, quel che sarà il rapporto istituzionale con il Sindaco diRoberto. «Ci incontreremo subito dopo il mio formale insediamento - dice- per fare una messa a punto per il bene della nostra città». E aggiunge: «sicuramente non ha ereditato una situazione facile, ma è ormai passato un anno e mezzo e io stesso non ho visto grandi segnali di miglioramento per quel che riguarda le condizioni della città e in particolare, sul fronte dei rifiuti, darò il massimo dell'appoggio e del sostegno perché è un interesse di tutta la Regione». Tuttavia «non consentirò ...