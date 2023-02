Ascolti TV | Venerdì 17 febbraio 2023

(Di sabato 18 febbraio 2023) Antonella Clerici - The Voice Senior Nella serata di ieri,17, su Rai1 The Voice Senior ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Buongiorno, Mamma! 2 ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 N.C.I.S. è scelto da .000 spettatori (%) e N.C.I.S. Hawai’i da .000 spettatori (%). Su Italia1 John Wick ha raccolto .000 spettatori (%). Su Rai3 Buon compleanno Massimo è seguito da .000 spettatori (%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Propaganda Live raggiunge .000 spettatori pari al %. Su Tv8 Cucine da Incubo segna .000 spettatori (%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è visto da .000 spettatori (%). Access Prime Time Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di .000 spettatori con il %. Su Canale5 Striscia la ...

Gliiniziali sono stati infatti ottimi e adesso resta da capire come andranno le restanti quattro puntate che andranno in onda però sempre nella serata del. In attesa di leggere cos'è ...Sono ancora lì, mezz'ora di radio alle 8.15 dal lunedì al, e più ascoltatori di un ... Ha visto Sanremo Lì glici sono ancora. "In numeri assoluti ha perso qualcosina, ma rimane non un ...

Ascolti ieri venerdì 17 febbraio 2023, dati Auditel e share MAM-e

Ascolti TV 17 febbraio 2023, dati auditel ieri sera: Buongiorno Mamma 2 contro The Voice Senior Piper Spettacolo Italiano

Ascolti tv venerdì 17 febbraio | The Voice Senior | Buongiorno ... Zazoom Blog

Ascolti tv venerdì 3 febbraio - RAI Ufficio Stampa Rai Storia