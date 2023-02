Ascolti TV | Venerdì 17 febbraio 2023 The Voice Senior cala al 21 2% 3 | 6 mln | Buongiorno Mamma 19 8% 3 | 4 mln

(Di sabato 18 febbraio 2023) Antonella Clerici - TheNella serata di ieri,17, su Rai1 The, in onda dalle 21:35 alle 00:10, ha conquistato 3.602.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Canale5! 2, dalle 21:46 alle 00:00, ha incollato davanti al video 3.410.000 spettatori con uno share del 19.8%. Su Rai2 N.C.I.S. è scelto da 810.000 spettatori (3.9%) e N.C.I.S. Hawai’i da 561.000 spettatori (3%). Su Italia1 John Wick ha raccolto 1.229.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Buon compleanno Massimo è seguito da 1.038.000 spettatori (5.4%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 986.000 spettatori (6.5%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 778.000 spettatori pari al 5.4%. Su Tv8 Cucine da Incubo segna ...

