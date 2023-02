Ascolti TV 17 febbraio 2023 | dati auditel ieri sera | Buongiorno Mamma 2 contro The Voice Senior

(Di sabato 18 febbraio 2023)TV 17e The ...

182023 Il palco negli ultimi giorni della settimana è quasi tutto per Silvio Berlusconi, ... Si chiude il Festival di Sanremo, trionfo dima anche di polemiche. Una parte politica ...Più che un successo televisivo, un fenomeno di massa. Al di là deglirecord, un 'caso' di dimensioni globali sconfinato su social e piattaforme. Mare Fuori , la ...in anteprima il 1°...

Ascolti tv giovedì 16 febbraio 2023: Che Dio ci aiuti (20.7%), Grande Fratello Vip (18.7%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti tv mercoledì 15 febbraio 2023: Buongiorno, mamma! a 3,5 mln (21,2%), I Pooh 2,6 mln (14,1%) Tvblog

Ascolti del 16 febbraio: “Che Dio ci aiuti” e il “GF Vip” Tv Sorrisi e Canzoni

Ascolti tv giovedì 16 febbraio 2023: Che Dio ci aiuti a 4 mln (20%), GF Vip a 2,5 mln (18,6%), la Juve su Tv8 1,9 mln (9%) Tvblog

Ascolti TV ieri 15 febbraio 2023: Gentili riparte male dopo Sanremo Affaritaliani.it

Ascolti tv 17 febbraio 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ...Carne Ossa è l’ultimo album della band Marrano in uscita il 17 febbraio per Lostdog Records/ADA Music Italy. Lo abbiamo ascoltato in anteprima e ci è piaciuto molto. Questo disco rock alternativo ...