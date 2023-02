ASCOLTI TV 17 FEBBRAIO 2023 | 3 | 6 MILIONI PER THE VOICE SENIOR 21 | 2% | 3 | 4 MILIONI PER BUONGIORNO MAMMA 19 | 8% | QUARTO GRADO 6 | 5% | IL PARADISO 20 | 1% VS AMICI 19 | 6%

(Di sabato 18 febbraio 2023)TV 17· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3276 37.66 PT – 7605 37.06 24 – 3429 39.41 PT – 8316 40.53 Tg1 Rassegna Stampa – 292 11.14Tg1 – 938 18.27Tg1 Mattina – 595 12.03UnoMattina – 790 17.85Storie Italiane – 802 18.53Storie Italiane – 933 17.27È Sempre Mezzogiorno! – 1682 17.35Tg1 + Tg1 Ec. – 3377 25.97 + 2509 19.80Pres. Oggi è un Altro Giorno – 1894 15.09Oggi è un Altro Giorno – 1644 15.34delle Signore – 1767 20.09Pres. Vita in Diretta – 1844 20.09Vita in Diretta – 2410 21.96L’Eredità – 3480 23.99L’Eredità – 4679 26.84Tg1 – 5098 25.76Soliti Ignoti – 4764 22.75The– 3602 21.18Tv7 + Viva Rai2! – 634 10.95 + 258 7.97 Prima Pagina – 587 18.18Tg5 – 1111 21.78Mattino 5 News – 1017 22.14Mattino 5 News – 924 21.65Forum ...

Resta con me , la nuova serie in bilico tra poliziesco e dramma, è pronta a prendere il posto (e conquistare gli ottimi) di : domenica 19su Rai 1 va in onda la prima di otto serate. Co - produzione tra Rai Fiction e Palomar, Resta con me nasce da un'idea di Maurizio De Giovanni ed è diretta da Monica ...Scorrendo la graduatoria settimanale WK 7 (dal 10 al 162023) non mancano sorprese. 10° ... la canzone non esce dalla testa e con il passare degliriesce a rendersi sempre più ...

