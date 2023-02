(Di sabato 18 febbraio 2023)dell’indell’Aston VillaUnai: succede tutto dopo il novantesimo Non bastano Watkins e Coutinho all’Aston Villa per battere la capolista, che continua a volare in Premier. Una gara pazzesca che vede il risultato bloccato fino al 93?, quandodel Dibuspiana la strada ai Gunners. Al 96?mette il sigillo sui tre punti, mentre le altre due reti dei londinesi portano le firme di Saka e Zinchenko. L'articolo proviene da Calcio News 24.

rimonta dell'in casa dell'Aston Villa dell'ex Unai Emery: succede tutto dopo il novantesimo Non bastano Watkins e Coutinho all'Aston Villa per battere la capolista, che continua ...... la Premier League èdi Victor Osimhen, e starebbe partendo un'asta per accaparrarselo. Sicuramente ogni discorso è rimandato a giugno, ma pare che sull'attaccante nigeriano ci siano, ...

Arsenal, pazza rimonta in casa dell'ex Emery: decisivi l'autogol di Martinez e Martinelli Calcio News 24

Premier, l’Arsenal la spunta con 2 gol nel recupero in casa dell’Aston Villa. Finisce 4-2. Cla ... Alfredo Pedullà

La Serie A pazza per Krasniqi: ben 5 squadre italiane su di lui numero-diez.com

Premier, pazza rimonta City sul Tottenham, Guardiola da 0-2 a 4-2 contro Conte - Sportmediaset Sport Mediaset

Mercato Serie A, offerta Milan per Zaniolo. Napoli, preso Gollini. Arsenal su McKennie QUOTIDIANO NAZIONALE

Pazza rimonta dell’Arsenal in casa dell’Aston Villa dell’ex Unai Emery: succede tutto dopo il novantesimo Non bastano Watkins e Coutinho all’Aston Villa per battere la capolista Arsenal, che continua ...Tutti pazzi per Ivan Fresneda, terzino classe 2004 di proprietà del Real Valladolid. Oltre a Borussia Dortmund e Arsenal, secondo quanto riferito da Kicker, sulle ...