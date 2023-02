Arriva il “pillolo” anticoncezionale che inibisce gli spermatozoi per 24 ore | l’esperto | “Così li può ‘paralizzare’ temporaneamente”

(Di sabato 18 febbraio 2023) Sembra un miraggio, perché sono ormai anni che i ricercatori tentano di mettere a punto un farmaco contraccettivo adatto all’uomo. Ora è la volta di un nuovo studio condotto dai ricercatori della Weill Cornel Medicine di New York che hanno testato un farmaco per ridurre la fertilità maschile in modo rapido e, questo il nodo cruciale, per un tempo limitato e senza ricorrere all’utilizzo di ormoni. Attenzione, però: la ricerca è stata condotta finora su topi. Ci vorrà ancora del tempo perre alla sperimentazione su un campione umano. Ma qualcosa di nuovo sembra emergere da questa sperimentazione pubblicata su Nature Communications: il farmaco in questione agisce disattivando un enzima, l’adenilato ciclasi, che svolge un ruolo fondamentale per la motilità deglie per la loro maturazione. Gli scienziati hanno voluto studiare come ...

L'ultima novità davvero promettentedal National Institute of Health che sta supportando un progetto per sviluppare un "" per inibire temporaneamente il movimento degli spermatozoi e ...Pillola anticoncezionale in estate: le dritte utili da tenere a mente Xla pillola anticoncezionale per lui Quello che ormai viene definito 'il' ancora non esiste e gli studi sugli ...

Arriva il «pillolo» maschile che blocca gli spermatozoi (ma solo per poche ore) Corriere della Sera

Arriva il “pillolo” maschile: blocca gli spermatozoi. Ma solo per ... Tiburno.tv

Contraccezione maschile: ecco il “pillolo” che immobilizza temporaneamente gli spermatozoi WIRED Italia

Atletico Madrid, colpo dalla Premier: arriva Soyuncu del Leicester Calcio in Pillole

Negli Usa la pillola abortiva arriva in farmacia, la dottoressa Anelli ... Ohga!

Udite, udite donne: sta per arrivare il “pillolo”, la versione per uomini della pillola. Ci vorranno anni affinché il pillolo contraccettivo si possa trovare sugli scaffali, tuttavia un nuovo studio c ...Ci vorranno ancora anni perché il «pillolo» contracettivo possa essere veramente disponibile, tuttavia un nuovo studio basi solide su quella che potrà essere la contracezione maschile. I ricercatori ...