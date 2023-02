Arrestano un 40enne con “mandato d’arresto europeo”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Montecalvo Irpino hanno tratto in arresto un, originario della Polonia e senza fissa dimora, colpito da “” per reati in materia di stupefacenti ed appartenenza ad organizzazione criminale. È accaduto ieri a Casalbore: l’anomalo atteggiamento assunto dallo straniero, notato a piedi nel piccolo centro irpino, ha insospettito i militari, impegnati in un servizio di perlustrativo disposto dal Comando Provinciale di Avellino, finalizzato principalmente alla prevenzione ed alla repressione di reati predatori. Identificato e condotto in Caserma, dalla consultazione alla Banca Dati delle Forze di Polizia è emersa la sussistenza del provvedimento restrittivo, spiccato a suo carico lo scorso mese di agosto dall’Autorità giudiziaria ...