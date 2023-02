Armato fugge all’alt della Polizia | arrestato

(Di sabato 18 febbraio 2023)eradi una pistola e ha aggredito gli agenti. Bloccato dopo una colluttazione. Fuggito il complice. Ieri sera i FalchiSquadra Mobile di Napoli erano impegnati in un servizio di contrasto ai reati predatori. Passando in Corso Umberto all’angolo con via Arnaldo Cantani, hanno notato uno scooter con a bordo due persone. Il conducente indossava un passamontagna e procedevano a forte velocità in direzione di piazza Mercato. I poliziotti li hanno inseguiti e, giunti in piazza Mercato, gli hanno intimato l’alt. I due alla, alla loro vista, hanno abbandonato il motociclo tentando di dileguarsi a piedi. Proprio in quel momento ...

Napoli . I falchi della squadra mobile, hanno notato uno scooter con a bordo due persone, di cui il conducente con indosso un passamontagna, procedere a forte velocità in direzione di piazza Mercato I ...È già noto alle forze dell'ordine per essere uno che esce di casadi coltello, ha precedenti ... Poivia. IN OSPEDALE La ragazzina perde sangue, viene soccorsa dalla madre e portata al ...

Armato fugge all'alt e aggredisce i poliziotti, arrestato anteprima24.it

Napoli.Piazza Mercato: armato, fugge all'alt e aggredisce i poliziotti ... Positanonews

Armato, fugge all'alt e aggredisce i poliziotti: arrestato Virgilio

Finge di essere armato per rapinare sanitaria per bambini ma fugge per le grida delle commesse: 44enne a giudizio AgrigentoNotizie

Un tank russo T-72B passa su mine anticarro, dalla nuvola di ... La Stampa

In moto con il passamontagna in viso tentano la fuga. Due uomini sono stati individuati dai Falchi della Squadra Mobile che ieri sera, durante un servizio di contrasto ai reati predatori, ...Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto ai reati predatori, nel transitare in corso Umberto all’angolo con via Arnaldo ...