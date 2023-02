Il record del freddo si è verificato appena cinquedopo che la capitaleaveva registrato un picco storico del caldo, con la temperatura massima più alta per il mese della serie ...Le manifestazioni inzieranno alle ore 19 e sono in programma a Campo Dei Fiori, Largoe ... I primi tentativi, neiscorsi, di assumere yogurt, invece, non avrebbero portato ad alcun ...

Argentina: in 5 giorni record di freddo e di caldo a Baires - America ... Agenzia ANSA

Argentina: Rosario si sta frantumando a causa della violenza criminale Antimafia Duemila

Prof per un giorno in Argentina: l'esperienza della folignate Sveva ... Rgunotizie.it

Giorno della Memoria: Vera Vigevani Jarach a San Rossore, un albero in memoria del nonno deportato ad Auschwitz PisaToday

Argentina: primo caso di influenza aviaria, attivata l’emergenza sanitaria Agenzia Nova

Sono inquietanti, ma non devono far paura. Stiamo parlando delle spettacolari nubi mammatus che sono apparse durante un temporale a San Luis. Nonostante siano apparse di colore viola queste nubi si fo ...Destinazioni Carnevale in Argentina, dove si celebra: Gualeguaychú, Santa Rosa de Calamuchita, Humahuaca e Corrientes ...