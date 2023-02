App bannata in Italia | è davvero così pericolosa per i minori? Il Governo non cede

Leggi su computermagazine

(Di sabato 18 febbraio 2023) Un algoritmo come ChatGPT è stato bannato nel nostro Paese a causa della sua pericolosità. Ma che cosa lo rende effettivamente un pericolo? I chatbot stanno prendendo piede nell’ultimo periodo, e pare che aumentino di numero giorno dopo giorno. L’utilità delle loro conversazioni non è certamente da sottovalutare, ma un uso improprio di queste intelligenze artificiali potrebbe portare gli utenti a dubitare delle loro funzionalità. Ancora peggio le società che le analizzano, per poi scoprire che tutto potrebbero essere tranne che non nocive per ognuno di noi. Replika è un bot simile a ChatGPT – Computermagazine.itIn questo caso parliamo del chatbot Replika, ritenuto pericoloso soprattutto per i. Ora, con la nuova normativa del Garante della Privacy, non potrà utilizzare i dati personali degli utentini. Per arrivare a ...