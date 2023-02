Anzio | No Vax vandalizzano la sede della Cgil | ”Strumentalizzano la crisi economica”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 18 febbraio 2023). La storicaad, in via Fratini, ha subito un’incursione vandalica proprio questa notte, tra venerdì 17 febbraio e sabato 18. Le sue mura esterne sono state prese di mira dalla vernice rossa e da invettive che, forse, per qualche tempo avevamo dimenticato, e che non apparivano più nelle cronache quotidianezona. Mamma e figlia morte in casa, Shekhinà Shekhinà: chi è lo sciamanosetta di Monte Mario I No Vax imbrattano ladiLe scritte sono di matrice No Vax, e hanno come loro obiettivo madre un attacco diretto contro il il sindacato. Sono scritte e attacchi che non devono essere per nulla sottovalutati, perché fanno ritornare lo spettro ...