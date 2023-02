Anziano trovato ucciso a Cagliari | fermato un cinquantaduenne

Leggi su agi

(Di sabato 18 febbraio 2023) AGI - C'è un sospettato per l'omicidio scoperto ieri in un appartamento di via Ogliastra alla periferia di, nel quartiere Is Mirrionis, dove i vigili del fuoco hannomorto Venerato Sardu, 75 anni. È in stato di fermo un uomo di 52 anni, secondo le prime informazioni. La vittima è stata colpito alla testa. Il suo corpo è stato scoperto dopo l'allarme lanciato dalla figlia, che non riusciva a mettersi in contatto col padre e ha chiamato i vigili del fuoco per accedere all'appartamento. Venerato Sardu era riverso per terra quando i vigili del fuoco hanno sfondato la porta dell'abitazione. La lesione è apparsa sospetta e il primo esame del medico legale ha supportato l'ipotesi dell'omicidio. La vittima anni fa era stata bersaglio di una rappresaglia di una sua inquilina, che gli aveva incendiato la porta d'ingresso dell'appartamento, ...