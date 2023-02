Antonino Spinalbese non risparmia le critiche a tre VIP | “Non mi piace”

(Di sabato 18 febbraio 2023)si confronta con Davide e Matteo: il gieffino sottolinea alcuni comportamenti dei coinquilinidopo esser stato al centro di numerosi confronti e polemiche, lo scorso 31 dicembre ha dovuto abbandonare la Casa per accertamenti medici ed è rientrato in gioco dopo ben dieci giorni.lo scorso 19 settembre ha varcato la porta rossa della Casa più spiata d’Italia conquistando fin da subito il cuore degli italiani. La sua avventura prosegue nonostante gli alti e bassi.nel corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip ha avuto modo di raccontare la separazione dei genitori, la perdita del suo papà e inediti retroscena del suo passato, fino alla nascita della sua primogenita Luna Marì. Leggi anche –> Nicole Murgia attaccata ...

In realtà per l'ex fiamma dinon è una novità: in passato, tramite il suo seguitissimo account Instagram, ha diverse volte invitato i follower ad acquistare capi Shein con tanto ...A questo punto del litigio, sono iniziate le provocazioni, tanto cheha chiosato: 'E ... Tu fai ridere, non sei vera'', ha continuatoe Oriana ha chiuso la discussione con un: 'Sono ...

Scintille tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Scontro al GF tra Oriana e Antonino, lui davanti a Daniele: Perché non racconti la nostra storia Fanpage.it

La rinascita di Daniele Dal Moro secondo Nicole Murgia e Antonino Spinalbese - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Tutte le antipatie di Antonino Spinalbese - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Per Nicole, Oriana ha un'influenza positiva su Daniele, ma secondo Antonino, invece, la ragazza non è che un diversivo per il VIP ...Copyright © 1999-2023 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) ...