Ant-Man and the Wasp | Quantumania | le scene post credits | spiegazione e problematiche

(Di sabato 18 febbraio 2023) La Fase 5 del MCU è ufficialmente iniziata con Ant-Man and The, ed in particolare con le dueche hanno catturato il pubblico, “promettendo” grandi cose. Al netto di un film che in molti considerano mediocre. Ma funziona ancora il sistema dei cosiddetti “codini”? I marchi di fabbrica più riconosciuti e forse imitati della produzione Marvel Studios non stanno nella grandeur dei personaggi portati in scena (déi, eroi, super uomini/donne e villain incredibili) o nella componente action frenetica e roboante, quanto nell’intreccio narrativo identificabile nella super trama orizzontale divisa per Fasi e per singoli titoli e nella presenza dei famosi codini, ovvero lemid ecredit che di fatto fungono da anticipazione, collante, ...

and the Wasp: Quantumania a guidare la classifica italiana venerdì 17 febbraio: il cinecomic dei Marvel Studios raccoglie altri 481 mila euro, salendo così a 1.4 milioni di euro complessivi ...In occasione dell'uscita diand the Wasp: Quantumania nei cinema italiani abbiamo incontrato Peyton Reed, regista dell'intera trilogia, con cui abbiamo parlato del film, del tono della 'sua' saga e del futuro di un ...

Il ritorno di Ant-Man e una storia di rinascita: ecco cosa vedere al cinema L'Eco di Bergamo

Regno quantico: Kang e le altre terribili minacce WIRED Italia

I tre film da vedere nel weekend: il nuovo “Ant-Man” e “Non così vicino” al cinema, “La stranezza” in streaming AMICA - La rivista moda donna

Catherine Zeta-Jones, visione "celestiale" sul red carpet di Ant-Man 3 Io Donna

L'attrice è tornata ad interpretare Hope Van Dyne in Ant-Man and The Wasp: Quantumania, il nuovo film dei Marvel Studios con protagonista Paul Rudd.Ant-Man and the Wasp: Quantumania domina la classifica italiana venerdì 17 febbraio e sfiora il milione e mezzo complessivo ...