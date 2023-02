Ancora un’aggressione in pronto soccorso | a Monza un 22enne si scaglia contro un infermiere e un agente

Leggi su open.online

(Di sabato 18 febbraio 2023) «Io qua spacco tutto». Un ragazzo di 22 anni di origine tunisina e residente a Lissone è stato arrestato dopo aver minacciato il personale deldell’ospedale San Gerardo di. Stando alle ricostruzioni di quanto accaduto, il giovane si era presentato nella struttura per problemi di dipendenza e abuso di sostanze stupefacenti. Ma dopo un’attesa di circa 3 ore se ne sarebbe andato via senza attendere le dimissioni e portare a termine le visite previste, salvo poi tornare e pretendere il certificato. Di fronte al rifiuto e alle spiegazioni del personale medico, il giovane è andato in escandescenza e si ètoalcuni macchinari sanitari. Così sono intervenute le autorità dell’ospedale, ma il giovane non si è fermato e ha colpito con violenza prima un...