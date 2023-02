Anche le bioplastiche possono inquinare

(Di sabato 18 febbraio 2023) L’uso delle, come alternativa più rispettosa dell’ambiente rispetto alla plastica convenzionale, ha guadagnato popolarità negli ultimi anni. Tuttavia, una nuova pubblicazione scientifica ha rilevato che questi materialiessere tossici tanto quanto le loro controparti a base petrolchimica, quando finiscono in ambienti costieri. Lo studio ha esaminato circa 20 articoli scientifici e ha rivelato che le plastiche compostabili prodotte dall’amido di mais, ed etichettate come biodegradabili, spesso non riescano a decomporsi negli ambienti marini, evidenziandola mancanza di ricerca sulla tossicità ambientale delle. Lenon sono necessariamente diverse dalla plastica tradizionale Sebbene il termine “bioplastica” sia ampio, intendendo sia la plastica a base ...

