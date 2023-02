Anche Elliott vuole il Manchester United

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 18 febbraio 2023) Secondo quanto riferito dal Daily Mail,il fondo americanoha fatto un’offerta dell’ultimo minuto per il Msterprima della scadenza di venerdì per entrare in corsa nell’acquisizione dei Red Devils. Tuttavia, secondo il Times, il gruppo – che in precedenza possedeva l’Ac Milan in Serie A e gestisce un patrimonio di 46 miliardi di sterline – non ha intenzione di prendere il controllo su vasta scala einvece contribuire a fornire il finanziamento per un’offerta. Il fondo, quindi, sarebbe solo da apporto agli investitori nell’acquisizione del Mster. Continua il Daily Mail affermando che c’è stata una riunione nell’ufficio di Londra della società ed è proprio da lì che è partita l’offerta per il club. Il ...