Ana de Armas sulle star di Hollywood | “Oggi non esistono più | i social hanno tolto l’aura di mistero”

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ana deha condiviso una riflessione sul concetto di, che, secondo l’attrice cubana, avrebbe perso il suo significato originario, soprattutto per via dell’avvento dei, chemodificato le abitudini del pubblico, ma anche degli interpreti stessi. In un’intervista a Vanity Fair, l’attrice spiega: “I giovani non sanno più cosa sia una stella del cinema, e questo a causa deimedia; laè sempre stata qualcosa di intoccabile che potevi vedere solo attraverso il grande schermo.” Il panorama, invece è cambiato, e la popolarità di attori e attrici si è fatta più tangibile: “per il pubblico sono disponibili molte più informazioni, si condivide di tutto e di più; non esiste più ...

... Il quarto film sarà il penultimo della saga, che nel frattempo è stata ampliata con uno spin - off intitolato Ballerina , conde, e una serie prequel di Starz intitolata The Continental .Ma quando esce John Wick 4 Il film arriva al cinema il 23 marzo 2023 , ma sono già in corso i lavori per il capitolo seguente e si parla di uno spin off dal titolo Ballerina , conde...

Ana de Armas metterà in pausa i film d'azione dopo lo spin-off di ... ComingSoon.it

Ballerina, Ana de Armas: "Lo spinoff di John Wick sarà il mio ultimo ... Movieplayer

Ana de Armas sulle star di Hollywood: “Oggi non esistono più, i ... ScreenWorld

Blonde, scoppia la polemica per la candidatura di Ana De Armas ... Best Movie

Oscar 2023: da Ana De Armas a Jamie Lee Curtis, tutti gli attori alla ... Movieplayer

Ana de Armas’s movie Blonde and Machine Gun Kelly’s film Good Mourning lead the nominees for the 2023 Golden Raspberry Awards. The organisers of the Razzies, which recognises the worst ...Dopo Ballerina, Ana de Armas non realizzerà più film d'azione, almeno per il momento, e ha svelato il motivo in un'intervista.