Amici 22 | anticipazioni puntata di domenica 19 febbraio 2023 Tre allievi al Serale | Mr Rain ospite e giudice di canto

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 18 febbraio 2023) Maria De Filippi -2222 arriva alla ventunesimadellapomeriggio, registrata ieri – venerdì 17– e in onda su Canale 5 domani alle 14. Se non voletee spoiler su quanto accaduto, l’esito delle sfide e chi è stato ammesso al, la vostra lettura deve fermarsi qui.22: cosa è successo nella ventunesimadi19Ilè sempre più vicino e in, secondo quanto anticipano l’account TwitterNews e Il Vicolo delle News, sono state assegnate nuove maglie. Una è andata alla ballerina Maddalena, dopo ...