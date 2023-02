Ambasciatore Italia a Mosca convocato da ministero Esteri russo

(Di sabato 18 febbraio 2023) Le cancellazioni di esibizioni di artisti russi in, giudicate atti discriminatori, e le forniturene di armi a Kiev nell'ambito di una politica occidentale che provoca una "escalation" del conflitto ucraino. Questi i due temi sui qualiha espresso tutta la sua insoddisfazione con un messaggio inviato a Roma attraverso l'in Russia, Giorgio Starace. Ildegliha fatto sapere di aver "l'no", al quale ha espresso "sconcerto per la recente cancellazione" di performance di artisti russi in.Nel comunicato non si cita a quali eventi si faccia riferimento, ma è noto che l'ultimo caso riguarda l'annullamento del concerto del pianista di fama ...

Joe Biden , telefonerà infatti la prossima settimana ai leader di, Germania, Francia e ... ha dichiarato Mark Brzezinski,degli Stati Uniti in Polonia.

