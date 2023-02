Altra vittoria per il Milan | Messias stende il Monza

(Di sabato 18 febbraio 2023)(ITALPRESS) – Ilsoffre ma trova unafondamentale per 1-0 sul campo di uncomunque positivo. E' un bel sinistro dialla mezz'ora a decidere un match molto intenso, con occasioni da una parte e dall'. Dopo appena un minuto, Tatarusanu deve già mettere i guantoni due volte per evitare il peggio: prima, su un mancino ravvicinato di Ciurria e poi su un'incornata da angolo di Petagna. Gli ospiti si vedono per la prima volta al 18? e vanno vicini al vantaggio con Leao, il quale sfodera un gran destro dalla distanza che centra l'esterno del palo alla sinistra di Di Gregorio. Al 25? èa recuperare palla e a servire il portoghese, che calcia debolmente trovando però una risposta goffa di Di Gregorio, il quale si riscatta chiudendo ...

