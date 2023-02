(Di sabato 18 febbraio 2023)(ITALPRESS) – Ilsoffre ma trova unafondamentale per 1-0 sul campo di uncomunque positivo. E’ un bel sinistro dialla mezz’ora a decidere un match molto intenso, con occasioni da una parte e dall’. Dopo appena un minuto, Tatarusanu deve già mettere i guantoni due volte per evitare il peggio: prima, su un mancino ravvicinato di Ciurria e poi su un’incornata da angolo di Petagna. Gli ospiti si vedono per la prima volta al 18? e vanno vicini al vantaggio con Leao, il quale sfodera un gran destro dalla distanza che centra l’esterno del palo alla sinistra di Di Gregorio. Al 25? èa recuperare palla e a servire il portoghese, che calcia debolmente trovando però una risposta goffa di Di Gregorio, il quale si riscatta ...

La splendida Tel Aviv ospita la giornata conclusiva dell'incredibile Tel Aviv Grand Slam. Un'competizione di Judo di grande successo in Israele. Con la categoria +78 kg arriva il ......Terzaper 1 - 0 in otto giorni senza subire reti per il 'Diavolo' che ha ritrovato il ... stavolta non riesce l'impresa al Monza di Raffaele Palladino al cospetto di un'big della Serie A.

Ruta del Sol - Pogacar: "Hanno provato ad attaccarci tutti. Altra vittoria Un successo per la squadra" Eurosport IT

Genoa Primavera, altra vittoria interna: Feralpisalò sconfitta 3-0 Buon Calcio a Tutti

Altra vittoria al tie break per il Busa Trasporti: Fiorano espugnata 3-2 - piacenzasera.it piacenzasera.it

Lazio Primavera, altra vittoria per i biancocelesti: a Chiavari finisce 0-2 Solo la Lazio

Altra vittoria per il Milan, Messias stende il Monza Tiscali Notizie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa della Volta ao Algarve 2023. L'ultima frazione della corsa lusitana partirà sarà una cro ...