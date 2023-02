Alpini Petosino | “Pochi volontari | siamo costretti a ridimensionare la festa estiva”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 18 febbraio 2023) Sorisole. Anche quest’anno il Gruppodirinuncia alla grandesotto il tendone nel piazzale accanto al parco di via Aldo Moro. “Non c’è ricambio generazionale, qualcuno è andato avanti, qualcuno è su d’età e non ha più voglia di darci una mano – commenta il presidente Antonello Taramelli -. Laera molto impegnativa a livello organizzativo e richiedeva una disponibilità di circa un mese: più di una settimana per l’allestimento del tendone e degli impianti, due settimane di svolgimento, un’altra settimana per smontare tutto. E ogni sera avevamo bisogno di circa 60 persone per poter servire tutti coloro che venivano a mangiare. La pandemia non ci ha certo aiutato, così abbiamo dovuto”. Lo scorso anno, proprio per non deludere tutti gli ...