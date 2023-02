Allegri si sfoga sul corto muso e parla del nipote | ' Nonno | basta 1 - 0 con la Juve'

TORINO - "Non sono nervoso" . Così ha risposto Massimilianonella conferenza stampa alla vigilia di Spezia - Juve a chi gli chiedeva i motivi del duro sfogo a cui si è lasciato andare il tecnico bianconero in diretta tv dopo il pari casalingo contro il ...2 Massimiliano, intervenuto per la conferenza stampa della vigilia, ha presentato così Spezia - Juventus , gara valida per la 23ª giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 18 allo ...

Dopo il pareggio amaro in Europa League col Nantes, la Juve riparte in campionato dalla trasferta contro lo Spezia. Per i bianconeri, attardati in classifica per la penalizzazione, è vietato sbagliare ...TORINO - "Non sono nervoso". Così ha risposto Massimiliano Allegri nella conferenza stampa alla vigilia di Spezia-Juve a chi gli chiedeva i motivi del duro sfogo a cui si è lasciato andare il tecnico ...