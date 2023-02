Allegri si scusa per la sua reazione | «Non mi interessa essere criticato | ma i numeri non sono opinabili»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 18 febbraio 2023) Massimilianopresenta Spezia-Juventus, gara valida per la giornata 23 del campionato di Serie A, in programma domani alle 18 allo stadio Alberto Picco di La Spezia. «Dobbiamo proseguire in quelli chei nostri mini obiettivi. Sarà una gara complicata, è un campo difficile e lo Spezia è una squadra che crea molto, come successo anche con Napoli e Atalanta. Ci vuole una partita giusta, fatta con attenzione e determinazione». Come si a evitare che i giocatori pensino già a giovedì prossimo? «Ci siamo dati l’obiettivo di scalare più posizioni in classifica. Indipendentemente da quello che succede fuori, noi dobbiamo lavorare sui punti fatti in campionato. L’Europa League non è compromessa, in Europa è sempre difficile vincere le partite. Poi il calcio è strano, pur avendo un pezzo di gara dove potevamo fare meglio abbiamo avuto occasioni ...