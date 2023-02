Allegri si innervosisce per la teoria del corto muso | ma l’ha creata lui Libero

(Di sabato 18 febbraio 2023) Le parole dinel post partita di Juventus-Nantes hanno lasciato il segno. Il battibecco avuto con un giornalista Sky ha tirato fuori dall’allenatore livornese un certo nervosismo: «Non è che voglio la Juve dell’1-0, se no mi fate diventare matto. Mi stufo anche io di sentire le ca**ate che dite abbiate pazienza. Non voglio la Juve dell’1-0. Non l’ho mai voluta, è un luogo comune che ormai si dice. Sono robe che non sono vere, inesatte. Le mie squadre hanno fatto sempre dai 70 agli 80 gol». Da quel momento in poi l’psicologo, condottiero, allenatore-manager è diventato un uomo solo che la dirigenza juventina sta rivalutando. Tuttaviafa notare come lo sfogo si basi però su alcune inesattezze: “I casi sono due (sulladel, ndr): o ha mentito fino ...

