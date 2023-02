Allegri “Non sono nervoso | società forte e presente”

(Di sabato 18 febbraio 2023) TORINO (ITALPRESS) – “E' una partita di campionato e dobbiamo continuare puntando ai nostri mini obiettivi. Dobbiamo pensare a raggiungere la squadre che ci precedono”. Così Massimiliano, allenatore della Juventus, in conferenza stampa in vista della sfida contro lo Spezia, in programma domani alle 18 al Picco. “Affrontiamo una squadra che crea molto – sottolinea l'allenatore bianconero -. Dovremo fare una partita giusta fatta con attenzione e determinazione”. La penalizzazione, chiaramente, pesa come un macigno, ma il gruppo deve pensare ai traguardi raggiungibili: “Indipendentemente da quello che succede o succederà fuori, dobbiamo lavorare sui punti fatti in campionato. La squadra ha fatto 44 punti, bisogna lavorare su questo. L'Europa League non è compromessa, pur giocando un pezzo della partita dove potevamo fare meglio, abbiamo avuto delle grandi ...

Il tecnico della Juve: “Giocano Perin, Rugani e Kean. E vi spiego cosa intendo per corto muso: parlavo di classifica, non della singola partita. Basta 1-0: ora che sono nonno vorrei veder crescere mio ...Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus ... "Quelli che giocano tanto sono abituati. Domani non ci sarà Chiesa perché ha giocato due partite in quattro giorni ed era molto affaticato, normale ...