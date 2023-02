«Allegri nervoso anche perché la nuova dirigenza non difende mai la Juventus» Veronesi

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 18 febbraio 2023) Lo sfogo didopo l’1-1 col Nantes in Europa League. In difesa del tecnico dellainterviene sul Corriere della Sera lo scrittore Sandro. E spiega una serie di ragioni dietro quello sfogo, ragioni chenon poteva dichiarare. Ne riportiamo due. né poteva insistere sul rigore negato nel recupero per un fallo di mano nettissimo,è nota la sua abitudine a non polemizzare mai con i direttori di gara; e non poteva dire nemmeno un’altra cosa che molto probabilmente lo rendeda un bel po’ di tempo, e cioè la totale assenza della voce della società nel martirologio che quest’anno accompagna ladentro e fuori dai campi di gioco,quello dell’altra sera non è che l’ultimo di una serie di episodi di ...