(Di sabato 18 febbraio 2023) TORINO - Dopo la delusione per lo sfortunato pari casalingo contro il Nantes nell'andata del playoff di Europa League , con le successive domande sul 'corto muso' che hanno fatto venire il 'muso lungo'...

...successive domande sul 'corto muso' che hanno fatto venire il 'muso lungo' a Massimiliano(... Di seguito la conferenza stampa in...Massimilianopresenta la sfida contro lo Spezia nella consueta conferenza stampa della vigilia.

Allegri è una furia, che sfogo in diretta tv: “Basta con questa cazz….!” Corriere dello Sport

Juventus: lo sfogo di Allegri in diretta tv scatena i tifosi sul web Virgilio Sport

Allegri in diretta alla vigilia di Spezia-Juve: segui LIVE la conferenza stampa Corriere dello Sport

Allegri contro Sky, Ziliani: “Si fanno dare dei coglioni in diretta e lui continua con le... Tutto Napoli

Allegri sbrocca in tv: "Sono stanco, le vostre c***", gelo in diretta Liberoquotidiano.it

Commenti e dichiarazioni del tecnico bianconero prima di Spezia-Juve, match della 23ª giornata di Serie A. Sabato 18 febbraio ...13:42 - ALLENAMENTO TERMINATO - La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino in vista della gara contro lo Spezia. Per questa partita Massimiliano Allegri non avrà a ...