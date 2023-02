Allegri | ' Chiesa non ci sarà Io nervoso? Si dica pure che sono scarso | ma i numeri sono quelli'

(Di sabato 18 febbraio 2023) "Chi gioca tante partite ogni tre giorni è abituato. Domani nondisponibile, era molto affaticato e molto stanco dopo due partite in quattro giorni. Rientrerà Perin e giocherà. Oltre a lui ...

... con un Vlahovic che è tornato a segnare con regolarità e unormai a pieno regime e già ... JUVE FAVORITA Come appena accennato, nei principali siti scommesse la squadra di misterè ..."Chi gioca tante partite ogni tre giorni è abituato. Domani non sarà disponibile, era molto affaticato e molto stanco dopo due partite in quattro giorni. Rientrerà Perin e ...Massimiliano...

Le richieste di Allegri, i desideri di Chiesa: la Juve ha bisogno di sfruttare il suo potenziale offensivo TUTTO mercato WEB

La seconda volta per Di Maria, Vlahovic e Chiesa: Allegri vuole chiudere la pratica all'andata TUTTO mercato WEB

Juventus, Allegri: "Contro lo Spezia Chiesa non sarà a disposizione. Era molto affaticato" TUTTO mercato WEB

Allegri perde la pazienza: c'è un problema irrisolto. Equivoco Chiesa nel tridente CalcioMercato.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...