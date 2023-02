Alessia Macari immersa nella natura | l’occhio cade lì in basso | la perfezione

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 18 febbraio 2023)ha pubblicato l’ennesima foto col suo lato b in bella vista. In questi ultimi giorni invernali un post così ci voleva proprio. Quando si parla dinon si può ignorare il suo fisico da urlo. La bella Ciociara ci ha fatto impazzire tutti quanti grazie alle sue meravigliose foto. Ma ciò che l’ha resa nota al pubblico non sono i suoi post pubblicati sui social. InstagramBensì le sue numerose apparizioni televisive. Dando una sguardo alla sua biografia si può così dare un senso a tutta la sua carriera. Il soprannome citato in precedenza tra l’altro è affine proprio a ciò che lei ha fatto in televisione. Nel 2014 il programma di “Avanti un altro” l’ha resa una protagonista indiscussa. Per quanto ci siano stati tanti spettatori carismatici, lei ha sempre catturato l’attenzione di tutti. Con un ...