Alessandra Mastronardi e l’eleganza da Madrina a Venezia che difficilmente dimenticheremo

Leggi su velvetmag

(Di sabato 18 febbraio 2023) Non capita tutti i giorni di sfilare sul red carpet della Mostra del Cinema di, non quantoche è statadell’edizione 2019 e, per l’occasione, ha sfoggiato tantissimi look di alta moda. Ogni anno la Mostra del Cinema dielegge una suache accompagnerà tutta la kermesse, mostrando il suo charme glamour anche sul red carpet all’occorrenza. Ed è un compito toccato anche adnel 2019. L’attrice ne ha fatta di strada da quando ha recitato ne I Cesaroni lasciando un segno indelebile sui piccoli schermi di Canale 5. Si è divisa equamente tra TV e cinema, portando a casa importanti risultati. Prima ancora de I Cesaroni, infatti, è apparsa in altre serie TV come Un prete tra noi, Un ...