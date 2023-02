Alba Parietti | «Tutti gli uomini che mi amano lo capiscono troppo tardi» La frecciatina a Sandy Marton

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ritorno al passato per. Intervistata dal Corriere della Sera, la showgirl ha ripreso alcune dichiarazioni fatte recentemente dalla sua ex fiamma,, sempre al...

Intervistata al Corriere della Sera, la showgirl ha parlato per la prima volta della relazione con l'autore di 'People From Ibiza'.ha rilasciato un'intervista al Corriere in cui ha parlato della sua relazione con Sandy Marton. Quest'ultimo, noto per la sua canzone 'People From Ibiza', aveva recentemente raccontato ...Rosalinda Cannavò, Bianca Guaccero, Valeria Marini, Stefania Orlando,, Valentina Persia, Paolo Conticini, Andrea Dianetti, Pierpaolo Pretelli, Gilles Rocca, Valerio Scanu e la coppia formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli: ecco i protagonisti ...

Alba Parietti: «Sandy Marton fu un’apparizione. Tutti i miei uomini dicono troppo tardi quanto mi hanno amata» Corriere della Sera

Alba Parietti e Sandy Marton, la showgirl svela i dettagli del flirt: «Quando lo vidi fu un'apparizione. Ha in ilmessaggero.it

Alba Parietti svela i dettagli della sua storia con Sandy Marton TGCOM

Alba Parietti: Con Sandy Marton solo un flirt, ha iniziato a credere in se stesso grazie a me Fanpage.it

Alba Parietti: «Certo che ho il chirurgo estetico, il Duomo di Milano non l'hanno restaurato» - ilNapolista IlNapolista

Alba Parietti è una showgirl, conduttrice televisiva, opinionista e attrice italiana. È nata a Torino il 2 luglio 1961. Alba Parietti età, fidanzato Alba Parietti ha 61 anni. Il compagno… Leggi ...Intervistata dal Corriere, la showgirl ha parlato per la prima volta della relazione con l'autore di "People From Ibiza". Alba Parietti ha rilasciato ...